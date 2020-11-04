صور.. بروفات مكثفة لجيتار وحيد ممدوح بكواليس مهرجان الموسيقى العربية

مع السنة الرابعة لمشاركته في مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، يقدم عازف الجيتار وحيد ممدوح، شكلا جديدا لفاصله الموسيقي كصولو جيتار، في الدورة الـ29 من المهرجان التي يقدمها غدا الخميس علي مسرح النافورة، مع المايسترو مصطفي حلمي؛ إذ يؤدي 4 توزيعات جديدة لمجموعة من أغاني كبار نجوم الطرب.

ويقدم "ممدوح" واحدة من روائع المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة "فاكرة" لأول مرة، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان حلمي بكر، قدمتها عام 1979، بالإضافة إلي "آخر أيام الصيفية" لجارة القمر فيروز، من كلمات وألحان الأخوين رحباني، قدمتها عام 1975.

كمت يقدم وحيد ممدوح للعندليب الأسمر أغنية "ليه تشغل بالك"، التي قدمها ضمن أحداث فيلم "أيامنا الحلوة"، من تأليف مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي.

والجديد الذي سيقدمه وحيد هذا العام، توزيع موسيقي جديد لأغنية المطرب اللبناني فضل شاكر "لو علي قلبي"، التي قدمها الأخير عام 2008، كلمات ربيع السيوفي، وألحان نادر نور، وتوزيع موسيقي بلال الزين.

ويجري وحيد ممدوح، اليوم، البروفة الجنزال قبل الحفل بدار الاوبرا، بعد أن عمل خلال الفترة الماضية ولمدة 10 أيام، بروفات مكثفة على التوزيعات الجديدة، مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي.

وأكد "ممدوح" أنه سعيد بمشاركته المستمرة في المهرجان، الذي يقام هذا العام بالرغم من كل الظروف المحيطة، مشيرا إلى أنه في إنتظار رأي جمهوره، الذي استمتع بما يقدمه طوال السنوات الماضية، في الفاصل الموسيقي الخاص به بالشكل الجديد الذي تقدمه هذه الدورة.