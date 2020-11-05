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آخر تطورات الانتخابات الأمريكية: ترامب متقدم في 3 ولايات وبايدن في 2

شهدت ولاية بنسلفانيا وجود فارق 164 ألفا لصالح ترامب

كتب:

أحمد حامد دياب
07:21 ص | الخميس 05 نوفمبر 2020
ترامب وبايدن

ترامب وبايدن

كشفت "C N N"، عن آخر تطورات فرز الأصوات في الولايات الحاسمة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

حيث شهدت ولاية بنسلفانيا وجود فارق 164 ألفا لصالح ترامب، وشهدت ولاية كارولينا الشمالية فارق 76 ألفا لصالح ترامب، وشهدت جورجيا فارق 31 ألف صوت لصالح ترامب.

بينما شهدت أريزونا فارق 79 ألفا لصالح بايدن، وشهدت نيفادا فارق 7 آلاف صوت لصالح بايدن.

 أعلن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه "كرئيس للولايات المتحدة" سينضم هو وادارته لاتفاقية المناخ على حد زعمه.

وكتب جو بايدن على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "اليوم غادرت إدارة ترامب رسميا اتفاقية المناخ، وفي غضون 77 يوما بالظبط ستنضم إليه مرة أخرى إدارة بايدن". 

وفي سياق متصل رفع الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب دعوى ثانية لإيقاف فرز الأصوات في بنسلفانيا.

وكانت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلنت أنها سترفع دعوى قضائية في جورجيا لوقف عد الأصوات، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل لها.

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إنها سترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا، كما طلبت التدخل في قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بالتصويت عبر البريد في الولاية التي قد تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

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