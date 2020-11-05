مصرع شاب بالسويس صعقا بالكهرباء أثناء "غسل السجاد"

لقي شاب يبلغ من العمر 27 عاما، مصرعه بمحافظة السويس، صعقا بالكهرباء، في أثناء غسيله السجاد والكراسي بمخزن فراشة يعمل به، في منطقة كفر أبو العز بحي الأربعين.

ونقلت جثة الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفي السويس العام، وقررت النيابة العامة بالمحافظة تسليم جثمان المتوفي إلى ذويه لدفنه.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين بمصرع محمود فضل، عامل بمخزن فراشة، صعقا بالكهرباء خلال عمله.

وأنتقل ضباط الشرطة إلى موقع مصرع الشاب داخل مخزن للفراشة بمنطقة كفر أبو العز بحي الأربعين، وتبين من شهادة بعض الأشخاص والمعاينة، أن الشاب يعمل بمخزن الفراشة، وانه خلال قيامه بغسيل السجاد والمقاعد والمعدات، تعرض للصعق الكهربائي ولم يستطع أحد إنقاذة.

وأدلى مالك مخزن الفراشة وعمال من زملاء المتوفي، بأقوالهم في محضر الشرطة بقسم شرطة الأربعين، وحققت النيابة العامة بالسويس في الحادث، وقررت تسليم جثمان المتوفي إلى ذويه.

من جانب آخر، قررت النيابة العام بالسويس، تشكيل لجنة فنية لمعاينة أسانسير في حادث مصرع مقاول سقط به الأسانسير داخل برج سكني بمنطقة 24 أكتوبر السكنية.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، أول أمس الثلاثاء، يفيد مصرع مقاول، إثر سقوطه في بئر الأسانسير، داخل برج سكني مكون من 11 طابقا.

وانتقلت قوة من قسم شرطة الأربعين، لمكان البلاغ ببرج التيسير، وأفادت المعاينة وسؤال شهود العيان، أن المتوفى طه عاشور عبدالحميد، 36 عاما، مقيم بمدينة حلوان بالقاهرة، يعمل في تنفيذ أحد المشروعات الخدمية في المحافظة، واستأجر شقة بالدور السادس في البرج للإقامة فيها، خلال تنفيذ المشروع.

وقال مصدر أمني، إن المجني عليه خرج من شقته بالدور السادس، وضغط على زر الاسانسير للنزول، وعقب ذلك فتح الباب ولم ينتبه لعدم وجود الكابينة والتي كانت معلقة بالدور العاشر فسقط في البئر بالدور الأرضي.