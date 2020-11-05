تفاصيل أزمة "تخفيض المصروفات الدراسية": "مجرد مقترح ولسة بيتناقش"

ضجة وبلبلة أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس حول تخفيض المصروفات الدراسية بكلا من المدارس الخاصة والدولية، سواء بإلغاء الزيادات في مصروفات العام الحالي أو اعتراض أصحاب المدارس على الخطاب الداخلي الذي أرسل بالأمس، حتى خرج وزير التربية والتعليم لتوضيح جميع التفاصيل.

خطاب داخلي من وزارة التعليم إلى المديريات

أرسلت وزارة التربية والتعليم، أمس الأربعاء، خطابًا داخليًا إلى المديريات التعليمية، فيما يخص تخفيض المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية، وتضمن الخطاب أنَّه بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا، فإن الإدارة المالية العامة للتوجيه المالي الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم، تقترح على كلا من المدارس الخاصة واللغات والدولية، إما تخفيض المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي، أو استمرار تحصيل مصروفات "تعليم ونشاط" عام 2019-2020 خلال العام الدراسي الحالي.

"المدارس الخاصة" تعترض على الخطاب

وقال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة إنَّ الخطاب صعب تنفيذه، وسيحدث بلبلة بين كلا من أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة، لأنّهم بدأوا بالفعل تحصيل المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الحالي منذ شهر أغسطس الماضي.

وأضاف "بدوي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ المدارس الخاصة لا تعلم عنه شيئًا وأنَّهم ينتظرون وصوله وآلية تنفيذه، لافتًا إلى أنَّ المدرس الخاصة تتحمل أعباء إضافية هذا العام بسبب الظروف الاستثنائية، مبينًا أنَّه إذا تمّ تنفيذ ما يتضمنه الخطاب ستضرر المدارس الخاصة ماديًا بسبب إلغاء الزيادات.

وزير التعليم يوضح حقيقة الخطاب الداخلي

وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنَّ هذا الخطاب الداخلي الذي أرسلته الوزارة إلى المديريات التعليمية لا يعني تطبيقه بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل أن تعلن الوزارة عن منظومة جديدة تحكم العلاقة بين كلا من أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور وذلك في مطلع عام 2021.

وأضاف "شوقي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنَّ الاوضاع ستستمر على ما هي عليه خلال هذا الفصل الدراسي، وانتظار ما سوف يتمّ الإعلان عنه من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف في مطلع 2021.

مصدر بوزارة التعليم يُحدد الضوابط التي سيتمّ مناقشتها

كما أوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنَّه سيتمّ مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بأزمة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية داخل الوزارة على أن يتمّ الإعلان عنها في يناير 2021، مؤكّدًا أن أبرز تلك النقاط هي مواعيد سداد ولي الأمر للمصروفات، ومواعيد المهلة القانونية في حال تعثره عن السداد في المواعيد المحددة، إضافة إلى عدد الأقساط المتاحة لولي الأمر من أجل تقسيط المصروفات.

ونوه المصدر إلى أنَّه من ضمن الأمور التي سيتمّ مناقشتها هي حجب المدارس الخاصة لنتيجة الطالب بسبب المصروفات، إضافة إلى مناقشة ما يتعلق بتحفيض مصروفات العام الدراسي الحالي إما بقائها مثل العام الماضي، أو حذف رسوم الأنشطة.