إغلاق المدارس وأخطاء المناهج.. أبرز شائعات "التعليم" في 3 أسابيع دراسة

اقترب الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد على الانتهاء، وعلى مدار تلك الفترة انتشرت العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقف الدراسة وإغلاق المدارس والامتحانات وأخطاء المناهج الدراسية، وخرجت وزارة التربية والتعليم في أكثر من مرة لتوضيح الشائعات والرد عليها.

وترصد السطور التالية، أبرز الشائعات على مدار 3 أسابيع دراسة، كما يلي:

إلغاء امتحانات النقل

انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إلغاء امتحانات النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، بسبب اقتراب الموجة الثانية من فيروس كورونا، إلا أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنّ امتحانات النقل للصفوف المختلفة من مراحل التعليم ستجرى هذا العام، وكل ما يتردد عن إلغائها مجرد شائعات مغرضة، وتابع أنّ فيروس كورونا لم ولن يتسبب في إلغاء امتحانات سنوات النقل للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأوضح شوقي، أنّ العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية تسير بشكل منتظم، بالتزامن مع الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد.

أخطاء في المناهج التعليمية

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورا تضمنت خطأ في إحدى الآيات القرآنية بمنهج التربية الدينية للصف الخامس الابتدائي، وصرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنّ الصورة المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من منهج التربية الدينية في الإمارات، ونسخة تجريبية، وجرى تعديل الخطأ بها منذ عام 2016، مؤكدا عدم وجود أي أخطاء بمادة التربية الدينية للصف الخامس الابتدائي.

وأضاف شوقي، أنّ المناهج الدراسية تراجع قبل طباعة الكتب، والشائعات تثير البلبلة على صفحات التواصل الاجتماعي.

إغلاق المدارس في منتصف نوفمبر

ومؤخرًا، انتشرت شائعات على فيس بوك، بإغلاق المدارس منتصف نوفمبر، وخرج وزير التربية والتعليم، ومجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وتم نفي الشائعة تمامًا، وأكد شوقي أنّ وزارة التربية والتعليم لا تسعى لإغلاق أو حتى تعليق الدراسة الفترة المقبلة بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضح أنّ الوزارة لديها العديد من الخطط سيتم تطبيقها للحفاظ على العام الدراسي الحالي، فيما أكد مجلس الوزراء أنّ العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ومنتظم بالمحافظات كافة، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.