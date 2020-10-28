المدارس الخاصة تحدد شروط تقسيط المصروفات المدرسية

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن تقسيط المصروفات الدراسية موجود بجميع المدارس الخاصة العربي واللغات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف "بدوي" في تصريحات خاصة لـ "الوطن" إن لائحة تنفيذ تقسيط المصروفات المدرسية تختلف بين مدرسة وأخرى سواء في قيمة القسط أو عدد الأقساط أو مواعيدها.

وعلى مدار الأيام الأخيرة انتشرت وقائع الخلافات بين بعض من إدارات المدارس الخاصة وأولياء الأمور بسبب عدم دفع بعض منهم المصروفات الدراسية، مما أدى إلى وصول الأمر إلى مُشادات كلامية وبالأيدي بسبب معاقبة إدارة المدارس للطلاب الصغار بعدم حضور الحصص الدراسية لحين استكمال دفع كافة المصاريف.

وأكد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أن بعض أولياء الأمور تحججوا بأزمة فيروس كورونا من أجل عدم دفع مصروفات المدرسة، وناشد "بدوي" أولياء الأمور بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة من أجل مساعدة المدرسة في تأدية رسالتها.

وأوضح "بدوي" أنه إذا حدث أي ظرف لولي الأمر عليه التوجه إلى إدارة المدرسة من أجل تسهيل عملية الدفع، وأن المدارس الخاصة ليست لديها موارد أخرى ولا يأتيها دعم مادي من قبل الوزارة وممنوعة من قبول أي تبرعات.

وأشار "بدوي" إلى أن تحديد قيمة المصروفات الدراسية هو من اختصاص وزارة التربية والتعليم، وليس أصحاب المدارس الخاصة، وأنه لا تستطيع أي مدرسة التلاعب في المصروفات ورفعها عن القيمة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

في مطلع الأسبوع الماضي بدأ العام الدراسي الجديد وسط تخوفات الكثير من الأهالي وأولياء الأمور من إصابة أبنائهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الفيروس طبقت وزارة التربية والتعليم الإجراءات الاحترازية واحتياطات السلامة بجميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.