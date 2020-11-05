لجنة "الزراعة والري المشتركة" تنذر مخالفي نظم الري الحديثة

عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها رقم 27 عبر خاصية فيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري، وتذليل العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج التعاون بين وزارتي الزراعة والري، بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي، مع التأكيد على حصر المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للري الحديث، وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهها الدولة المصرية، وعرض فريق العمل من الوزارتين جهود العمل على أرض الواقع، والتي تسير بخطوات متسارعة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة الاهتمام بتنفيذ القرارات التي تصدر عن اللجنة التنسيقية، وبذل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الري، وأن تكون هناك متابعة جادة للاطمئنان لدقة ما يعرض من بيانات عن المشروع.

وكلّف القصير بتشكيل فريق عمل لمتابعة المستجدات على أرض الواقع، بينما وجّه الدكتور عبدالعاطي بالتنسيق بين الوزارتين، لإعداد تقرير عما تم تنفيذه على أرض الواقع للتأكد من سلامة النتائج المعروضة.

وشدد الوزيران على ضرورة التنبيه على المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعدة سابقا، وعرض أهم ما تم تنفيذه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة للتوسع في مساحة الرقعة المنزعة بمنطقة سيناء، ومناقشة أهم ما تم تنفيذه من توصيات سابقة بشأن منطقة محطة المحسمة، وأهم ما تم تنفيذه بشأن منطقة الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ.