خطيبة هيثم أحمد زكي في ذكرى وفاته الأولى: ادعوله عشان يستاهل

طالبت خبيرة الطاقة إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أصدقاءها، بالدعاء لـ"هيثم"، لاسيما وأن ذكرى وفاته الأولى تحل غدًا الجمعة، إذ رحل عن دنيانا بشكلٍ مفاجئ، يوم 7 نوفمبر الماضي.

خطيبة هيثم أحمد زكي: عارفة إن مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية.. لكنه يستاهل دعواتكم

وكتبت "إنجي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا عارفة إن مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية بس بعد يومين هيكون عدا سنة على وفاة هيثم الله يرحمه.. بفكركم بيه علشان تدعوا له من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم".

كان الظهور الأخير لـ"إنجي" إبان وفاة هيثم، حيث دخلت في حالة انهيار شديدة، بعد نبأ الوفاة، وناشدت الجمهور بالمُشاركة في جنازته وتكثيف الدعاء له.

هيثم أحمد زكي وإنجي سلامة، قد أعلنا خطبتهما قبل عامين تقريبًا في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب، إلا أنّ القدر لم يمهلهما لتكليل قصة حبهما بالزواج.

رامي بركات يصل القاهرة لإحياء الذكرى الأولى لوفاة شقيقه هيثم أحمد زكي غدا

ووصل رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي وصل إلى القاهرة، قبل أيام قليلة، لزيارة قبر شقيقه، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، صباح غد الجمعة، الموافق لذكرى وفاة شقيقه الأولى، وسيقصر الأمر يقتصر على حضور "رامي" فحسب، وفق ما ذكره المستشار بلال عبدالغني، محامي "رامي" لـ"الوطن" في تصريح سابق.

هيثم أحمد زكي، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها "كف القمر"، و"السبع وصايا"، و"دوران شبرا" و"كلبش".