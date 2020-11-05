الكيماويات ترفض تصفية "الدلتا للأسمدة" وتطالب بتطويرها: مارد الدلتا

خاطبت النقابة العامة للكيماويات، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوقف محاولات تصفية أو نقل شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى السويس، بزعم أنها ملوثة للبيئة.

وذكرت النقابة، برئاسة الكيميائي عماد حمدي، في بيان عنها، أنّ نقل الشركة الاستراتيجية من محافظة لأخرى، لا يقل خطورة عن تصفيتها، بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك، ما يهدد مصير العمال، ومستقبل أولادهم، ويقضي على صناعة مهمة، قال عنها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنّها "مارد الدلتا" نظرا لدورها في دعم الفلاح، وتحقيق التوازن في أسعار الأسمدة ودعم الاقتصاد القومي.

ودعت النقابة العامة العامة، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والاكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج، خاصة وأنّ الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، شرط تطوير الماكينات والمعدات، والاستفادة من قدرات الشركة وموقعها الاستراتيجي.

كما دعت لتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والجمعيات العمومية، والالتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينه طلخا بالمنصورة، خاصة بعد أن طرحت الشركة القابضة، كراسة الشروط لـ4 شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول لـ"رابحة"، إذ لم تشهد أي تطوير لخطوط إنتاجها منذ أكثر من 30 عاما، مثلها مثل باقي شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضحت الشركة أنّ توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بنقل الشركة إلى محافظة أخرى، وتواصله مع وزراء قطاع الأعمال العام والبيئة والإسكان بهذا الشأن، تسبب في حالة من الغضب لدى العاملين، ليس خوفا على مستقبلهم فقط بل على تلك الصناعة الوطنية التي تلعب دورا مهما، ليس فقط في دعم الفلاح والصناعة، بل في توفير فرص العمل بالمحافظة، مطالبين بالتراجع عن توجه "النقل" والالتزام بخطة التطوير.