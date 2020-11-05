مكتبة الإسكندرية تفتح متحف محمد شاكر للجمهور

أعلنت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، فتح مقر متحف الفنان محمد شاكر بمنطقة سابا باشا لزيارة الجمهور بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 8 نوفمبر 2020 يوميًا من الساعة 9.30 صباحًا إلى 3.30 عصرًا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وفقًا للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر قد أهدى مؤخرًا مكتبة الإسكندرية مقر متحفه الفني المكون من أربع وحدات؛ والذي يضم ما يقرب من خمسمائة عمل فني أصلي للفنان، بالإضافة إلى شهادات التقدير الأصلية والجوائز والميداليات التي حصل عليها خلال مشوار حياته الفنية.

يقع مقر المتحف بالعقار رقم 309 طريق الجيش، بمنطقة سابا باشا كورنيش الإسكندرية.

كما يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية عرض باليه راقص، وذلك اليوم الخميس بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

العرض من إخراج الدكتور عاصم عبده أستاذ الفنون الأدائية بأكاديمية الفنون قسم الفنون الشعبية، ويُضم العرض عددًا من راقصي الباليه المحترفين بجانب الراقصين الأطفال، ويتكون برنامجه من فصلين؛ يستغرق كل فصل 30 دقيقة.

فيما نظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "أُحب محمدًا"، للاحتفال بذكرى مولد رسول الله ﷺ، وذلك في تمام السابعة مساء امس في مقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يُحيي الحفل المنشد والمبتهل محمد المنفلوطي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من أروع ابتهالاته وقصائده في حب ومدح النبي الكريم، ويتضمن برنامج الحفل كذلك تقديم مجموعة منوعة من الأغاني الدينية والتراثية المتمثلة في الفلكلور الشعبي والإنشاد.

ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم من خلال تلاوة القرآن الكريم والأذكار، وإنشاد الأشعار والمدائح في حب رسول الله، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث والحفاظ على الهوية.