مكتبة الإسكندرية تعلن عن مسابقة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية

أعلنت مكتبة الإسكندرية فتح باب التقدم للدورة الثالثة من مسابقة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية، والتي يحتضنها بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة؛ تقديرًا لمسيرة الشاعر الكبيرة في ترسيخ قيم الإبداع المتمثلة في فنون شتى: شعر العامية، والنقد، وجمع التراث الشفاهي، وأغانِ تغنى بها أشهر مطربي الوطن العربي، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

وتنقسم الجائزة إلى فرعين؛ الأول: جائزة شعر العامية، ويجب أن يكون الديوان مطبوعًا وبالعامية المصرية، وأن تكون الطبعة الأولى قد صدرت بداية من عام 2020 وحتى الموعد النهائي للتقديم، وألا يقل عمر الشاعر عن 20 عامًا، وألا يزيد عن 40 عامًا في 31/1/2021، وألا يكون المتقدم قد سبق له الفوز بالمركز الأول في جائزة الأبنودي أو أي جائزة أخرى لشعر العامية خلال خمس سنوات سابقة.

ويتقدم الشاعر بخمس نسخ من ديوانه، ولا يتقدم بأكثر من ديوان واحد له، ويُرفق مع الديوان وسائل التواصل معه. أما الفرع الثاني فهو جائزة الدراسات النقدية، ولا يوجد شرط للسن، ولكن يجب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبد الرحمن الأبنودي، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا تقل الدراسة النقدية عن 20 ألف كلمة ولا تزيد عن 40 ألف كلمة.

تُسلَّم الدراسة النقدية في نسخة ورقية وأيضا نسخة (وورد) على C.D، ويُرفق معها إقرار من المتقدم بأنه صاحبها الأصيل، وأن (جائزة الأبنودي) لا دخل لها بأي نزاعات حولها، ويُرفق كذلك تعريف بالباحث ووسائل التواصل معه.يتم تلقي الأعمال لفرعي الجائزة بدءًا من 1/11/2020 وحتى31/1/2021. ويتم تسليم الأعمال في بيت السناري بالسيدة زينب.

تُعلَن القائمة القصيرة للفائزين في ذكرى ميلاد الأبنودي في 11 أبريل 2021، ويتم تسليم الجوائز في احتفال كبير في ذكرى وفاة الأبنودي 21 أبريل 2021.

ويحصل الفائز الأول في كل من الفرعين على مبلغ ثلاثون ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني في كل من الفرعين على مبلغ عشرون ألف جنيه مصري.