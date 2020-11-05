حبس مدمن قتل زوجة شقيقه تحت تاثير المخدرات في شبرا الخيمة

قرر زياد الباسل رئيس نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة حبس مدمن مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجة شقيقه بعد أن طعنها بسكين المطبخ عدة مرات أودت بحياتها.

كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى الطب الشرعي لأخذ عينات دم منه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وكشفت مذكرة التحريات التي أعدها قسم ثان شبرا الخيمة حول الواقعة، عن أن المتهم يتعاطى المخدرات منذ فترة وعاد إلى المنزل غير متزن وانتابته حالة هياج وبمجرد رؤيته للمجني عليها التي تقيم وزوجها مع المتهم في نفس المنزل ارتكب جريمته.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام عاطل بطعن زوجة شقيقة بسكين مطبخ مما أدى إلى مصرعها فور وصولها المستشفى.

انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية إلى موقع البلاغ.

وتبين من أقوال ابن المجني عليها، البالغ من العمر 18 عامًا، أن المتهم كان يتناول المخدرات قبل ارتكابه الواقعة، وقتلها أثناء دخولها المنزل، كما تبين أن المتهم يعيش مع المجني عليها في نفس العقار بالطابق الأول.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة.

في وقت سابق قرر المستشار زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تجديد حبس مدرس واثنين من أبنائه 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتلهم موظف في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بمصرع موظف - 57 عامًا، مقيم شبرا الخيمة، على يد مدرس واثنين من أبنائه في مشاجرة، خلافًا على فتح نافذة وحدة سكنية.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المباحث أن المجني عليه يعاني من عدة أمراض، أصيب في المشاجرة بحجر في رأسه، أودى بحياته.