اليوم.. استمرار احتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات.. بالقداسات فقط

تتواصل اليوم الجمعة، احتفالات مولد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر، بعد أن قصرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام على القداسات والزيارات اليومية فقط، دون إقامة الخيام وفتح المحال التجارية، أو المبيت داخل الدير، كما كان يحدث سنويا خلال الأعوام الماضية، وذلك في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بناء على تعليمات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير ومنهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، لمنع التجمعات وحماية المواطنين من العدوى.

وقررت اللجنة البابوية المشرفة على الدير، أن تبدأ الزيارات للدير اعتبارا من أمس الخميس وحتى 16 من الشهر ذاته، على أن تقام القداسات يوميا خلال تلك الفترة في السادسة صباحا.

ونقلت الصفحة الرسمية لخدام الدير، على "فيس بوك"، تصريحات للبابا تواضروس، قال فيها إنّ احتمالية استمرار الإجراءات الإحترازية حتى نهاية العام 2020 قائمة، وما يبدو ظاهر لنا جميعا من تطورات للأزمة الراهنة المتمثلة في وباء كورونا، تشير إلى أنّ الأمر لم ينته بعد، وإذ كان في مرحلة تراجع نوعا ما، لكن هذا ليس مؤشرا يعطينا الحرية الكاملة في عودة الحياة بالصورة الطبيعية والمعروفة في كنائسنا من تكدس وازدحام للمصلين في الكنائس سواء داخل الكنائس أو خارجها، ولنترك الأمور كلها في يد الله ليدبرها بحكمته، وليعلن النهايات لكل الأمور التي هي سبب قلق أو خوف لشعبه".

واللجنة البابوية المشرفة على دير الرزيقات والتي تضم: "الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة"، قرروا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين للدير لمنع انتشار كورونا، حيث تقرر أن يلتزم جموع الوافدين للاحتفال بارتداء الكمامات والوقوف على مسافات متباعدة داخل الدير، فيما يواصل الدير استعداده لاستقبال المحتفلين بإجراءات التعقيم والتطهير وقيام عدد من الخدام بالوقوف على باب الكنيسة لقياس درجة حرارة المترددين للاحتفالات قبل دخولهم إلى الدير، وتعقيم اليدين بالكحول.

و"مارجرجس" الذي يحمل دير الرزيقات اسمه، يعد من أشهر القديسين المسيحيين ويطلق عليه البطل الروماني وأمير الشهداء، ويشهد مولده توافد آلاف الأقباط عليه كل عام.

وكانت احتفالات الدير تشهد السنوات الماضية ما يسمى بعملية "التخييم"، حيث تسافر الأسر قبل موعد الاحتفال للإقامة بالدير داخل خيام أُقيمت خصيصا لهذا الغرض، بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية فيما تتعاون الأجهزة المختلفة بمحافظة الأقصر مع الكنيسة لتأمين المولد والاحتفالات التي تشهد حفلات ترانيم وأناشيد وعظات يومية للأساقفة والكهنة.