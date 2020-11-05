بقيمة 91 مليون جنيه.. دعم منظومة النظافة في الدقهلية بمعدات جديدة

أعلنت محافظة الدقهلية، أن إجمالي تمويل معدات النظافة في الخطة الاستثمارية للعام 2020/ 2021 بالكامل، بلغ 91 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة بـ81 معدة نظافة بالمراكز والمدن والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والدعم المستمر لمنظومة النظافة.

ومن جانبه، تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، يرافقه المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بديوان عام المحافظة، دفعة جديد من معدات النظافة، وهي عبارة عن 2 لودر مفصلي سعة "2 متر" جديد، تسلمتهم المحافظة من وزارة الإنتاج الحربى .

وقال "مختار"، إنه سبق وأن تسلمت المحافظة 51 معدة في إطار الخطة الاستثمارية، شملت "22 لودر زاحف - 22 سيارة حمولة 5 طن - 5 سيارات شفط وكسح مياه سعة 10 متر مكعب - وسيارة واحدة 20 طن - لودر مفصلي سعة 2متر، مشيرًا إلى أنه تم توزيعها على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، لتحسين مستوى النظافة المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أن النصيب الأكبر من المعدات كان للمنطقة المركزية، لتحسين مستوى البيئة والنظافة بها وشملت شرق وغرب المنصورة وطلخا ومركز المنصورة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتسلم المحافظة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الدفعة الأخيرة من معدات النظافة المتعاقد عليها في إطار الخطة الاستثمارية، بـ30 معدة وتشمل "20 سيارة قلاب حمولة 10 طن - 7 سيارات شفط و كسح مياه -3 لوادر مفصلي 2 متر".

ووجّه محافظ الدقهلية، إلى توزيع اللوادر التي تسلمتها المحافظة اليوم وكذا المعدات التي من المنتظر تسلمها، على الوحدات المحلية للمراكز والمدن التي تحتاج الى المزيد من الدعم للارتقاء بخدمات النظافة.

واختتم الدكتور أيمن مختار، أن المحافظة بكامل أجهزتها تعطي اهتمامًا كبيرًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بمنظومة النظافة وأعمال رفع القمامة بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضاري بجميع المراكز والمدن والأحياء.