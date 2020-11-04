الدواء: نتعاون مع التعليم العالي لتطوير لقاح مصري ضد كورونا

ذكرت هيئة الدواء المصرية، أنّها تتعاون الهيئة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراحل ما بعد البحث والتطوير للوصول للقاح مصري آمن وفعال لكورونا، من خلال تقديم خدمات الدعم الفني، ومراجعة ملفات طرق التصنيع وجودة المستحضر ومراجعة ملفات الأبحاث ما قبل الإكلينيكية والاكلينيكية.

وانتهت الهيئة من إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لمصانع الأدوية، بشأن تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد ومتابعة استمرار العملية الإنتاجية لأدوية علاج فيروس كورونا، من خلال التتبع الدوري لكميات المواد الخام والمستحضرات تامة الصنع والمخزون الاستراتيجي لدى الشركات.

يأتى ذلك في إطار اختصاصات هيئة الدواء المصرية، المتمثلة في وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل جمهورية مصر العربية.

هيئة الدواء المصرية: استمرار توافر المستحضرات الحيوية للوقاية من الأوبئة

وكشفت الهيئة عن أنّها وضعت القواعد الخاصة بالتعامل مع حالات الأزمات و الطوارئ، مثل انتشار الأوبئة والأمراض، لضمان سرعة واستمرار توافر المستحضرات الحيوية المبتكرة اللازمة للوقاية من هذه الأوبئة وعلاجها، لحين استكمال إجراءات تسجيل تلك المستحضرات دون المساس بجودة و أمان وفعالية هذه المستحضرات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لسرعة الإفراج عن المستحضرات ذات الأهمية القصوى للبلاد والمدرجة ضمن بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا المستجد قبل استلام المستحضر، وكذلك أثناء الخطوات اللازمة للتأكد من جودة وأمان وفاعلية المستحضر حتى يصل للمواطن المصري بجودة عالية وفي أسرع وقت ممكن.

وأعطت الهيئة الأولوية القصوى للمستحضرات من خلال تشكيل لجنة من الأساتذة، خاصة بتقييم البروتوكولات الخاصة بلقاحات كورونا، وذلك ضمانا لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة من أجل توفير اللقاحات الممكنة لمواجهة ذلك الوباء ومن أجل التأكد من سلامة وفعالية اللقاحات.