أبو الغيط يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا ويؤكّد أهمية الحل السياسي

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم، جيير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنَّ اللقاء تناول آخر مستجدات الأزمة السورية، في ظل جهود المبعوث الأممي للدفع قدماً بمسار الحل السياسي عبر عقد اجتماعات اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بغرض صياغة دستور جديد للبلاد، توطئة لعقد الانتخابات.

وأضاف المصدر أنَّ أبو الغيط شدد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتحريك الجمود الحالي الذي تمر به الأزمة السورية بعد 10 سنوات من الصراع كانت ثقيلة الوطأة على الشعب السوري الذي لا زال يُعاني أبناؤه أشد المعاناة على كل الأصعدة، وبخاصة اللاجئين والنازحين منهم.

وأوضح أنَّ أبو الغيط أكّد لبيدرسون أنَّ من المهم أن يُدرك السوريون أنفسهم، في الحُكم والمعارضة، خطورة استمرار الوضع الحالي، وضرورة الوصول إلى حلول وسط تسمح بالعودة إلى الحالة الطبيعية، وإنهاء معاناة السوريين، سواء في داخل الوطن أو خارجه.

ونقل المصدر عن أبو الغيط إشارته إلى عدم وجود حل عسكري حاسم للصراع في سوريا، وأن اللجنة الدستورية -وإن كانت تُقدم بداية للحل من أجل بناء الإجماع وبناء الثقة حول مستقبل جديد للبلاد- إلا أنَّ القضايا العالقة محل الخلاف تتجاوز اللجنة، وتتطلب أيضاً نوعاً من المرونة والتوافق بين الأطراف الخارجية ذات الوجود والتأثير في مُجريات الأزمة السورية.

وذكر المصدر أنَّ أبو الغيط استمع من المبعوث الأممي إلى شرحٍ مفصل حول مواقف الأطراف المختلفة الفاعلة في الأزمة، وقراءته لاحتمالات التقدم في المرحلة الحالية، وأنَّه عبّر لـ"بيدرسون" عن أهمية الاستمرار في البحث عن طُرق خلاقة لدفع الأطراف للوصول للتسويات المطلوبة، خاصة في المرحلة الحالية التي يتراجع فيها الطابع العسكري للأزمة في مقابل بروز نسبي أكبر للجانب السياسي.