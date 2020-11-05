صور.. تجهيز المقار الانتخابية بمدن ومراكز محافظة الدقهلية

كثفت مراكز ومدن محافظة الدقهلية من جهودها لإعداد مقرات اللجان لانتخابات مجلس النواب، التي ستنطلق في الداخل السبت والأحد المقبلين، بالتنسيق مع جميع الإدارات الخدمية والأمنية، لتوفير الجو الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وشدد محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب المنصورة، على جاهزية المقار الانتخابية، وأعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان، وإنارة المداخل وكفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، وتوفير عدد كافٍ من الكراسي داخل المقار الانتخابية؛ للتسهيل على المواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتوفير أماكن انتظار كبار السن ووضع مظلات، والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان، وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

وتابع المحاسب طارق شلبي، نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة، بتعليمات من اللواء سمير صدقي، رئيس المركز، أعمال التجهيز اللجنة العامة للانتخابات بنادي اتحاد المنزلة؛ إذ سوي ونظف المكان، وأنشأت الفراشة اللازمة، بحضور السادات قميحة، مدير إدارة الشباب و الرياضة.

وتفقد اللواء سمير صدقي، مقار لجان الانتخابات لمجلس النواب 2020 بمدرسة التعليم الأساسي "1"، للوقوف على مدى جاهزيتها وملائمتها، للحفاظ على العملية الانتخابية، وخروجها بشكلٍ يليقُ بحجمِ بلادِنا.

وأشرف الدسوقي حماد، نائب رئيس مركز المطرية، علي الاستعدادات وتجهيزات المقرات الانتخابية، بمدرسة الشهيد محمود أحمد النجدي الثانوية، والمدارس التي بها لجان انتخابات، واتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة كافة، لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وعقد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، اجتماع مجلس تنفيذي طارئ بجميع مديري الوحدات الخدمية بالمدينة، ورؤساء المجالس القروية، وجه خلاله بضرورة التواصل من الآن وعلى مدار الساعة خلال فترة الانتخابات لمجلس النواب، من خلال اتصال غرف العمليات المصغرة بالمجالس القروية، بغرفة عمليات رئاسة المركز.

وطالب "عبدالعاطي" بضرورة إرسال تقارير مصورة لغرفة العمليات برئاسة المركز، توضح سير العمل بجميع اللجان علي مستوي رئاسة مركز ومدينة بلقاس منذ فتحها وحتى الغلق، مشددا على ضرورة تذليل العقبات كافة، وتلافي الملاحظات قبل وقوعها، مشيرا إلي ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون المتبادل بين الإدارات كافة، خلال فترة الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب.

ووجه رئيس المركز رسالة إلى المواطنين على مستوى رئاسة مركز ومدينة بلقاس، قائلا: "شارك من أجل مصر وصوتك أمانة ولكم مطلق الحرية في اختيار من يمثلكم أو ينوب عنكم".