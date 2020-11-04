القاهرة تستعد لانتخابات مجلس النواب بتجهيز 1431 لجنة

استكملت محافظة القاهرة استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر إجرائها يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، وذلك لاستقبال 7797709 ناخبين موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا، حيث تم إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن هناك التزام بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، مشددًا على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والغرف التابعة في جميع الإدارات والجهات التابعة والخاصة بمتابعة العملية الانتخابية بدءًا من غد الخميس .

ودعا "عبد العال" المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري باختيار من يناسبهم، باعتبار أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع حتى يكتمل العُرس الانتخابي.

"تعليم القاهرة": مدارس العاصمة جاهزة لاسقبال الناخبين

وأكد محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات مجلس النواب، حيث يتم الآن استكمال استعدادات المدارس المحددة كمقار اللجان الانتخابية.

وشدد "عطية" على مديري عموم الإدارات ومسؤولي الاتصال السياسي والمعنيين بمراجعة جميع المدارس وجاهزيتها من أعمال الصيانة والسباكة والكهرباء، والتنسيق مع الأحياء وشركة الكهرباء لتوفير مولدات في اللجان العامة.

كما أكد تنفيذ تعليمات محافظ القاهرة، والتي تشمل توفير كراسي متحركة لكبار السن، والتعاون مع الحماية المدنية للتأكد من جاهزية طفايات الحريق، وتوفير مياه صالحة للشرب، وتجهيز أماكن انتظار للناخبين في أماكن متباعدة، والتعاون مع المناطق الطبية والصحة بالإدارات، وتخصيص حجرة محكمة الغلق لتأمين الصناديق، فضلًا عن تجهيز حجرة مبيت لقوات تأمين اللجان.

وشملت التعليمات أيضًا العمل على نظافة اللجان وتعقيمها بالتعاون مع رئيس الحي، والتنسيق مع كافه الجهات والتعاون للصالح العام والتغلب على أي عقبات، إضافة إلى التأكيد على منع أي تظاهرات احتفالية أمام اللجان.

وحذر مدير المديرية، القيادات والعاملين بالإدارات والمدارس من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بكافة أشكالها، سواء بالإيجاب أو السلب فيما يخص العملية الإنتخابية، أو التواجد بمقر اللجان، أو توجيه العاملين لتأييد شخص معين، مشيرًا إلى أن مديرية التعليم بكل العاملين بها يقفون جميعًا على مسافة واحدة من جميع المرشحين.