عرض مسلسل ما وراء الطبيعة.. حُلم أحمد خالد توفيق يتحقق بعد رحيله

حضور متجدد للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، اليوم، مع عرض أولى حلقات مسلسل ما وراء الطبيعة، على منصة نتفلكس، والمأخوذ عن سلسلة أعماله، التي تحمل الاسم نفسه.

ويعد إنتاج مسلسل ما وراء الطبيعة، تكريم متأخر لـ"العراب"، وحلم يتحقق بعد رحيله؛ إذ حاول أن يحققه بنفسه عام 2006، لكنه كان يتعطل لأسباب إنتاجية وعقبات متتالية.

وبدأت بوادر المسلسل منذ أعلنت منصة نتفليكس في عام 2019، تحويل سلسلة ما وراء الطبيعة إلى عمل درامي، يعرض على منصتها، بداية من اليوم الأربعاء، يشاهده مئات الملايين من كل أنحاء العالم.

ومنذ إعلان الخبر، قوبل باستحسان على المستويات كافة، خاصة أن تحويل السلسلة إلى عمل تلفزيوني، يحدث ببساطة؛ "لأن الروايات مكتوبة بعين سينمائية لاقطة، وهي سر جاذبية كتابات أحمد خالد توفيق، التي لا تُقاوم؛ إذ أنك تقرأ وكأنك ترى"، بحسب ما كتبه الدكتور أيمن الجندي، في أحد مقالاته.

وتأتي أهمية المسلسل، ليس من كونه يخص أحمد خالد توفيق وقرائه وحسب، وإنما أيضا من كونه أول عمل مصري يعرض على منصة نيتفليكس العالمية، ومن المتوقع يفتح الباب لأعمال مصرية تالية سواء على المنصة ذاتها أو غيرها من المنصات الرقمية المهمة في العالم.

ومسلسل "ما وراء الطبيعة"، بطولة أحمد أمين في شخصية رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم العنيد الذي يواجه مغامرات في أجواء الرعب، ورؤية وإخراج عمرو سلامة، وشارك في إنتاجه محمد حفظي.

وأحمد خالد توفيق، المعروف بـ"العراب"، كان أستاذا بكلية الطب بجامعة طنطا، ورائد أدب الرعب والخيال العلمي في اللغة العربية، ابتكر سلاسل ما وراء الطبيعة في عام 1993، محورها ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد، يسمى رفعت إسماعيل، حول سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته، والحكايات التي تصله من أشخاص مختلفين حول العالم.

كما ألف "توفيق" سلسلة سفاري وفانتازيا، ودبليو دبليو دبليو، وصدر له روايات منها "نادى القتال، ويوتوبيا، والسنجة"، كما صدرت له عددا من المجموعات القصصية، منها قوس قزح، وعقل بلا جسد، وحظك اليوم، والآن نفتح الصندوق، والآن أفهم، ولست وحدك، بجانب بعض الإصدارات الأخرى، منها: قصاصات قابلة للحرق، واللغز وراء السطور، وولد قليل الأدب.