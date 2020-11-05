يعرض في 190 دولة.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "ما وراء الطبيعة"

أعلنت شركة نتفليكس، الرائدة عالميا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن إطلاق مسلسل "ما وراء الطبيعة" بدءا من اليوم الخميس 5 نوفمبر.

سيعرض المسلسل مترجما بأكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون مسلسل "ماوراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

الحلقات

الحلقة الأولى 101: أسطورة البيت - 52 دقيقة

الحلقة الثانية 102: أسطورة لعنة الفرعون - 46 دقيقة

الحلقة الثالثة 103: أسطورة حارس الكهف - 55 دقيقة

الحلقة الرابعة 104: أسطورة النداهة - 49 دقيقة

الحلقة الخامسة 105: أسطورة الجاثوم - 45 دقيقة

الحلقة السادسة 106: أسطورة العودة للبيت - 53 دقيقة

قائمة أبطال العمل

أحمد أمين يؤدي دور الدكتور رفعت إسماعيل

رزان جمّال تؤدي دور ماجي ماكيلوب

آية سماحة تؤدي دور هويدا

رئيفة تقوم بدورها سماء إبراهيم

شيراز تقوم بدورها ريم عبدالقادر

لوسيفر يقوم بدوره كريم الحكيم

رضا يقوم بدوره رشدي الشامي

مدحت يقوم بدوره خالد إبراهيم

طلعت يقوم بدوره باتع خليل

الهام تقوم بدورها سالي عقيل

رمزي يقوم بدوره أمجد الحجار

كمال يقوم بدوره عبدالسميع عبدالله

إبراهيم النوبي يقوم بدوره منصور عبدالقادر

طه يقوم بدوره أدم وهدان

رفعت "الطفل" يقوم بدوره عمر أحمد

رضا "الشاب" يقوم بدوره أحمد داش

الهام "الطفلة" لي لي صلاح

رئيفة "الطفلة" تقوم بدورها جودي رامي

طلعت "الطفل" يقوم بدوره بلال مصطفى

مدحت "الطفل" يقوم بدوره سيف صفوت

إبراهيم النوبي "الطفل" يقوم بدوره مؤمن

عز الدين يقوم بدوره سند مفتاح

جبريل يقوم بدوره حسن قرفال

الخضراوي باشا يقوم بدوره هشام زكي

نرجس تقوم بدورها فاطمة البناوي

قائمة فريق العمل:

رؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة

إخراج: عمرو سلامة وماجد الأنصاري

المنتج التنفيذي: عمو سلامة ومحمد حفظي

منتج منفذ مشارك: هند رضوان وأميرة شريف

كتابة: الكاتب الرئيسي: عمرو سلامة - فريق الكتابة: محمود عزت ودينا ماهر وعمر خالد

مدير التصوير: أحمد بشاري

مصمم الإنتاج: علي حسام علي

مصممة الملابس: دينا نديم

مصمم المعارك ومنسق دوبليرات: آندرو ماكنزي

مكياج ومؤثرات خاصة: دنيا صدقي وإسلام اليكس

مونتاج: أحمد حافظ وأحمد يسري

إشراف عام على الجرافيكس: تامر مرتضى

موسيقى: خالد الكمار