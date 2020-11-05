حملات لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، العديد من الحملات على مواقف السيارات، للتأكد من التزام جميع السائقين والركاب بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وانطلقت الحملات لليوم الثاني على التوالي بمواقف "دمنهور، كفر الدوار، إيتاي البارود، المحمودية، إدكو، رشيد"، وشدد منفذي الحملة على ارتداء الكمامات داخل السيارات للحد من انتقال العدوى.

ومن جانبه لفت اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع متابعة جميع الجهات لتطبيق جميع القرارات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

كما وجّه بمتابعة التزام جميع المواقف بدائرة المحافظة بتطبيق كل ما يلزم من الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات قبل الركوب سواء للسائقين والعاملين والركاب.

ومن جانبه أكد اللواء عبد المنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة، على استمرار الحملات بجميع مجمعات المواقف بنطاق المحافظة، لمتابعة مدى التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات، بالتنسيق مع إدارة المرور حرصًا على أمن وسلامة جميع المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق آخر، شهدت العديد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات موسعة لتطهير وتعقيم الشوارع والمباني الحكومية.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على استمرار حملات التعقيم بشوارع وميادين المحافظة ومتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد على النظافة العامة وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالمنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة اللواء مدحت الزغد، حملة تطهير وتعقيم شملت شوارع وميادين المدينة والمصالح الحكومية.