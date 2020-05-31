حملات على المواقف والميادين والشوارع بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحملات المكثفة التي تم شنها من أجهزة السرفيس والمرور والأحياء والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، مؤكدا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات شملت المرور على مواقف النقل العام والسرفيس والميادين والشوارع الرئيسية، حيث يتم إيقاف السيارات للتأكد من التزام المواطنين والسائقين من ارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم ولتلاشي تطبيق الغرامة المقررة والبالغة 4 آلاف جنيه، لافتا إلى أن الحملات سوف تتم يوميا للتأكد من التطبيق الحازم وارتداء الكمامات، مؤكدا على أنه تم التشديد على متابعة ارتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأة حكومية أو خاصة أو مقار البنوك والأسواق والمحال إلى جانب وسائل النقل الجماعي أو الخاص.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة التزام المترددين على تلك المنشآت بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشهدت حملات اليوم قيام محافظة الجيزة برش وتعقيم أيدي المواطنين من مرتادي سيارات النقل الجماعي بالمطهرات والكحول حفاظا على السلامة العامة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توزيع أدوات تعقيم ومواد مطهره في عدد من مواقف السيارات لتعقيم السيارات قبل صعود الركاب وبعد نزول الركاب بشكل دوري حفاظا على سلامتهم، وكذلك توزيع كمامات عليهم.

وطالب المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.