حملات مكبرة على المواقف لمتابعة ارتداء الكمامة في القليوبية

شنت، اليوم، الوحدات المحلية والمدن والمراكز والأحياء بمحافظة القليوبية، حملات مكبرة بنطاق المحافظة داخل مواقف الركاب التجمعات الخاصة بالمواطنين لمتابعه التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات.

شملت الحملات أحياء غرب وشرق شبرا ومدن بنها وطوخ وكفرشكر، حيث أكد المسؤولون للمواطنين أنه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة دون ارتداء الكمامات الواقية.

في سياق متصل شنت الأجهزة المحلية بحي شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم، حملة مكبرة لإزالة سوق مخالف للخضار بمنطقة شارع ترعة الإسماعيلية بحوض الدكر على مساحة 11 فدانا.