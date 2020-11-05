أحمد أمين قبل عرض "ما وراء الطبيعة": نصيحة تشوفوه وسط أهلكم

روّج الفنان أحمد أمين لمسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، تزامنًا مع انطلاق أولى حلقاته اليوم علي منصة "نتفليكس".

وقال أحمد أمين في الفيديو الذي شارك به جمهوره على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": "رحلة دكتور رفعت إسماعيل هتبدأ النهارده، ياريت لو اتفرجتوا على مسلسل ما وراء الطبيعة نصيحتي تبقوا ما بين حبايبكوا، في ضوء الشمس والشبابيك مفتوحة، لأن الخيال ساعات بيبقى مخيف أكتر من الواقع".

وتدور أحداث المسلسل حول رحلة شك يمر بها طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل والذي يلعب دوره أحمد أمين، وتنقلب تلك الرحلة رأسًا على عقب خاصةً بعد التشكيك بقناعته العلمية، وتبدأ تلك الرحلة عام 1969، عند دخول شخصية إسماعيل مرحلة الأربعين من عمره ويتعرض لأحداث خارقة للطبيعة.

ويعد إنتاج مسلسل ما وراء الطبيعة تكريما متأخرا لـ"العراب"، وحلما يتحقق بعد رحيله؛ إذ حاول أن يحققه بنفسه عام 2006، لكنه كان يتعطل لأسباب إنتاجية وعقبات متتالية.

أحمد خالد توفيق، المعروف بـ"العراب"، كان أستاذا بكلية الطب بجامعة طنطا، ورائد أدب الرعب والخيال العلمي في اللغة العربية، ابتكر سلاسل ما وراء الطبيعة في عام 1993.

سيعرض المسلسل مترجما بأكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة وسماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري .