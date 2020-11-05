عاجل.. المشدد 15 سنة لـ59 إخوانيا في "تدبير اعتصام رابعة"

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، بمعاقبة 59 متهما من عناصر الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لإدانتهم بالاشتراك في تدبير تجمهر واعتصام رابعة المسلح، عام 2013، وما شمل ذلك من جرائم ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية آنذاك.

كما عاقبت المحكمة 7 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية ذاتها، وبرأت 29 متهما مما نسب إليهم.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما في سبتمبر 2018، بمعاقبة 75 متهما بالإعدام في القضية من بينهم محمد البلتاجي، والمؤبد لآخرين من بينهم محمد بديع، والسجن 10 سنوات لأسامة نجل المعزول محمد مرسي.

كما أصدرت أحكاما متفاوتة على باقي المتهمين، ومنهم الـ96 الذين تعاد محاكمتهم بسبب صدور الأحكام غيابيا.