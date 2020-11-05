تحليل "طفل المرور" وأصدقائه: براءة من الهيروين والفودو.. بيشربوا حشيش بس

قالت مصادر مطلعة على تحقيقات واقعة "طفل المرور" و4 من أصدقائه بسبب التنمر وإهانة أحد رجال المرور والسخرية منه، إن مصلحة الطب الشرعي بزينهم سحبت عينات من الطفل وأصدقائه، صباح أمس الأول، بناء على قرار النيابة العامة، لتحليل المخدرات للمتهمين، موضحة أن عيناتهم خضعت لفحوص جميع أنواع المخدرات سواء حشيش أو هيروين أو فودو، وكذلك الكحوليات.

وكشفت المصادر أن نتيجة التحاليل أثبتت تعاطي "طفل المرور" و3 من أصدقائه لمخدر الحشيش، بينما جاءت نتائج تحاليل المواد الكحولية والهيروين والفودو سلبية، وبالنسبة للمتهم الخامس ثبت سلبية عيناته من تعاطي أي من أنواع المخدرات.

وأشارت إلى أن مصلحة الطب الشرعي انتهت من كتابة التقرير في ساعة متأخرة أمس، وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم حضر مندوب من النيابة العامة، وتسلم تقرير تحليل المخدرات للمتهمين.

وأفادت النيابة العامة، في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة، بأنَّها تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا، بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه، نفاذًا لقرار النيابة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

وأسفرت التحقيقات، مع من كانوا معه، عن ملابسات منها موالاة تعديهم، والطفل المذكور على فرد الشرطة، فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة، تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور.

ورأت النيابة العامة، عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم، كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة، مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.

وأمر النائب العام بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع، وما أسفرت عنه التحقيقات، وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه.

وأوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة، بأن يعرض "طفل المرور" فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة، للنظر في أمر مد الإيداع.

كما قررت النيابة العامة، في إطار استكمال التحقيقا،ت حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي"، لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.

وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي، ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.