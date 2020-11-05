عاجل.. النيابة توجه تهمة تعاطي المخدرات لـ"طفل المرور" وأصدقائه

كشفت مصادر قضانية، أنَّ النيابة العامة بصدد توجيه تهمة تعاطي مخدرات لنجل القاضي و3 من زملائه المحبوسين على ذمة التحقيق بتهم التنمر والإهانة والتعد على أمين شرطة في إدارة مرور القاهرة خلال مباشرة مهام عمله في المعادي، وذلك بعد ثبوت إيجابية عينات تحليل المخدرات التى خضع المتهمين لها في الطب الشرعي تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وبحسب مصادر فإنّ المتهمين ثبت أنَّهم يتعاطوا مخدر الحشيش، وأنَّ المتهمين الخمسة تمّ عرضهم على الطب الشرعي صباح أمس الأول، وجرى سحب عينات منهم بناءا على قرار النيابة العامة بخضوعهم لتحليل المخدرات، لبيان مدى تعاطيهم لأي أنواع من المخدرات.

وأضافت المصادر أنَّ النيابة العامة تنتظر وصول تقرير الطب الشرعي بشكل كتابي رسمي حتى يتسنى لها إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين واستخراجهم من محبسهم وتوجيه تهمة تعاطي الحشيش لهم.

وتابعت المصادر، أنَّ الاتهام الجديد وهو تعاطي الحشيش سيكون التهمة الرابعة بجانب تهم التنمر والإهانة والتعد على موظف عام خلال تأدية عمله.

وأفادت النيابة العامة، أنَّها تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا، بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه، نفاذًا لقرار النيابة العامة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

وأسفرت التحقيقات، مع من كانوا معه، عن ملابسات منها موالاة تعديهم، والطفل المذكور على فرد الشرطة، فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة، تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور.

ورأت النيابة العامة، عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم، كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة، مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.

وأمر النائب العام، بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع، وما أسفرت عنه التحقيقات، وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه.

كان قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة جدد حبس أصدقاء نجل القاضي الأربعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.