بدءا من السبت.. مدارس تحصل على يومين إجازة في انتخابات النواب

تُجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية والتي تضم 13 محافظة على مدار يومي السبت والأحد المُقبلين، وأوضحت وزارة التربية والتعليم مصير حضور الطلاب بالمدارس خلال يومي 7 و 8 نوفمبر.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، عن أنه تقرر منح كل المدارس التي توجد بها مقرات للجان الانتخابية إجازة لجميع الطلاب والمعلمين ومختلف العاملين بها، على مدار يومي السبت والأحد بسبب إجراء انتخابات مجلس النواب بها.

وأضاف المصدر لـ "الوطن"، أنه وفقًا للقرار وزارة التنمية المحلية والذي سيجري تطبيقه على جميع محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات، فإن العملية التعليمية منتظمة بشكل طبيعي في مختلف المدارس على مدار اليومين، سواء المدارس التي ليس بها لجان انتخابية، أو محافظات المرحلة الأولى التي لن يتم فيها الاقتراع على انتخابات مجلس النواب في هذه الأيام.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتأكد من سلامة المباني

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد وضعت اللمسات الأخيرة قبل إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، والتي من المقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين، على مستوى 13 محافظة، وهي القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، الغربية، والمنوفية، والشرقية، ودمياط، وكفر الشيخ، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وقررت الهيئة الوطنية تخصيص الطوابق الأرضية للجان الاقتراع الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل التيسير على هؤلاء المواطنين أثناء عملية الاقتراع، بالإضافة إلى توزيع الكمامات الطبية بشكل مجاني أمام اللجان الانتخابية، مع قياس درجات الحرارة للناخبين قبل دخولهم اللجان الانتخابية.

ونسقت الهيئة أيضا مع وزارة الصحة من أجل وضع خطة انتشار سيارات الإسعاف المجهزة في محيط اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى تعقيم كل اللجان الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية قبل يومين من بدء الانتخابات المقرر لها السبت المقبل، وتعاونت مع وزارة التنمية المحلية من أجل التأكد من سلامة جميع المباني التي تُجرى بها عملية الاقتراع لمجلس النواب 2020.