"علقة ساخنة" للصين سرقا 6 آلاف جنيه من مواطن في قنا

انهال أهالي قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، منذ قليل، بالضرب على لصين؛ لقيامهما بسرقه أحد المواطنين بالقرية، وسلموهما إلي مركز شرطة الوقف للتحقيق معهم.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة الوقف، يفيد ضبط الأهالي شابين، سرقا مبلغا ماليا من مواطن في قرية المراشدة، وانهالوا عليه بالضرب، وجرى تسليمهم للشرطة.

وقال شهود عيان، إن الحرامي ضبط ومعه شخص آخر، يقيمان بمركز دشنا، سرقا 6 آلاف جنيه من أحد المواطنين، وتم الإمساك بهما على كوبري قرية المراشدة قبل الفرار، وتسليمهم إلى مركز شرطة الوقف، وتتخذ الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وانهال الأهالي على اللصين، بالضرب المبرح بـ"الشباشب"، بجوار أحد أعمدة الإنارة، حتى استغاثا بأحد رجال المرور الذي تواجد في القرية: "الحقنا هنموت هنموت يا ناس كفاية"، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكان مركز شرطة أبوتشت، تلقى الشهر الماضي، بلاغا من أهالي مدينة أبوتشت، بتمكنهم من ضبط لص متنكر في زي امرأة، ويرتدي نقابا، خلال محاولته سرقة محل أدوات كهربائية.

وعلى الفور انتقلت قوات مركز الشرطة، وضبط المتهم، الذي يدعى "ع. م"، 32 عاما، مقيم بمحافظة المنيا، ويعمل حلاق شعر بمدينة أبوتشت.

وفتح ضباط مباحث المركز تحقيقا مع المتهم حول أسباب انتقاله من المنيا إلى قنا، لسرقة محل أدوات كهربائية، ومعرفة ما إذا كان يحاول ارتكاب الجريمة بمفرده، أو مساعدة آخرين، كما تم التحفظ على فيديو متداول على صفحات فيس بوك، يظهر ضرب الأهالي المتهم بـ"الشباشب والأيدي وتوثيقه بالحبال وسحله على أرضية الشارع"، ما أصابه بجروح قطعية.

وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراءها.