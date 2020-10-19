علقة سخنة لـ"صعيدي" تنكر بملابس نسائية ونقاب لسرقة محل بقنا

لقن أهالي مدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، أحد اللصوص علقة ساخنة، بعد ضبطه متنكراً في ملابس نسائية وانتحل هيئة سيدة منقبة، بغرض سرقة محل أجهزة كهربائية بالمدينة.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من الرائد محمد السنوسي، رئيس مباحث أبو تشت، يفيد بتمكن الأهالي من ضبط لص يرتدي زي امرأة ونقاب، أثناء محاولته سرقة محل أجهزة كهربائية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إمساك الأهالي بشخص يُدعى "ع. ف. ك."، 32 سنة، مسجل خطر سرقات، مقيم بمحافظة المنيا، ويرتدي نقاب، حال محاولته سرقة محل للأجهزة الكهربائية بمدينة أبوتشت، كما تبين قيام عدد كبير من أهالي المدينة بالتعدي على اللص بالضرب، محدثين إصابته بكدمات متفرقة.

وبدأ ضباط مباحث المركز تحقيقاً مع المتهم حول أسباب انتقاله من المنيا إلى قنا لسرقة محل أدوات كهربائية، ومعرفة ما إذا كان يحاول ارتكاب الجريمة بمفرده، أم مساعدة آخرين.

وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت خضوع المتهم للكشف الطبي في مستشفى أبو تشت المركزي، وإعداد تقرير طبي يتضمن ما لحق به من إصابات.