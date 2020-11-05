"كيان إيجيبت" تزيح الستار عن سيارتها سكودا OCTAVIA A8 2021

أزاحت شركة " كيان إيجيبت" الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر، الستار عن سيارتها "أوكتافيا A8" موديل 2021 الجديدة كليًا، وخلال السطور التالية تبرز "الوطن" أهم مواصفات السيارة الجديدة والتي تتوافر في السوق المحلي بثلاث فئات.

- تتميز السيارة الجديدة بأبعاد طول 4,689 مم، وعرض 2,686 مم، وارتفاع 1470 مم.

- سعة الشنطة الخلفية تبلغ "600 لتر"، وتأتي السيارة سكودا أوكتافيا 2021 بثلاثة إصدارات:

الأول: OCTAVIA A8 AMBITION، ويأتي بمحرك TSI، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

- يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 9 ثانية.

- تتميز السيارة بوجود وسائد هوائية للسائق مع خاصية تعطيل الوسائد الهوائية، ومصابيح أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية، ومصابيح ضبابية، وعجلات Velorum Sport من سبائك الألمنيوم مقاس 16 بوصة 202/60 R16، وخاصية Kessy Go "Start Engine" بالإضافة إلى نظام SWING infotainment system بشاشة مقاس 8.25 بوصة، كما تتميز بوجود شاحن لاسلكي للموبايل Wireless Charger، بالإضافة إلى نظام Shift by wire.

الإصدار الثاني PLUS OCTAVIA A8 AMBITION، بنفس مواصفات الإصدار الأول فيما يخص المحرك والعزم ناقل الحركة واستهلاك الوقود والتسارع ولكن تتميز PLUS OCTAVIA A8 AMBITION بوجود وسائد هوائية جانبية بالأمام، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية للرؤية، وعجلات Pulsar Aero مقاس 17 بوصة ذات لونين 205/55 R17، ومصابيح أمامية بتقنية Full LED MATRIX مع وظيفة AFS وضوء ترحيبي، ومصابيح خلفية بتقنية Full LEDمع رسوم متحركة وتصميم إضاءة خاص، وحزمة الإضاءة المحيطة، كما زودت بشنطة كهربائية بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية من SKODA.

أما الإصدار الثالث OCTAVIA A8 RS يأتي بمحرك TSL سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 245 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 370 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

- يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 6.7 ثانية، وتتميز السيارة بمجموعة من المواصفات والكماليات الرياضية مثل الكراسي والتعليق الرياضي.

- تتميز بوسادة هوائية جانبية في الأمام مع وسادة هوائية ستائرية ووسادة هوائية مركزية، ونظام التعليق الرياضي RS -15 مم، وخاصية اختيار وضع القيادة، بما في ذلك ممتص الصدمات التقليدي، وعجلات عجلات ألمنيوم رياضية قياس 19 بوصة Black Altair / Silver 225/40 R19، ومصدات أمامية بتصميم RS وشبكة أمامية RS سوداء مع شعار RS وجناح خلفي أسود، بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية بتصميم خلفية RS و Wireless SMART LINK + "لأجهزة Apple" وسلكي لنظام Android.

- تتميز بوجود مستشعرات الضوء والمطر ونظام غسيل المصابيح الأمامية ، مع مؤشر مستوى سائل الغسيل و تحرير المقعد الخلفي ميكانيكيًا.

- تتمتع السيارة الجديد بعدة وسائل ولو كان منها "الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام منع سرقة إلكتروني بدون المفتاح، وتجهيزات لمقاعد الأطفال، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وتدعم بالنظام الذكي لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومصابيح LED امامية وخلفية وإضاءة بأشعة منخفضة تتمتع بخاصية Matrix لأول مرة كما هي موجودة بالمصابيح الأمامية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا".

يصل سعر السيارة فئة AMBITION إلى 399,999 جنيه، أما الإصدار AMBITION Plus يصل إلى 449,999 جنيه، والسيارة OCTAVIA A8 RS تقدر بـ649,999 جنيه، بضمان 3 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب لجميع الإصدارات.