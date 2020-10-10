قارن قبل الشراء بين "سكودا أوكتافيا" و"تويوتا كورولا"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، لاسيما في ظل المنافسة المشتعلة بين كثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي كل عام المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن"، مقارنة بين سيارتين، جرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، هما سيارتا "سكودا اوكتافيا" و"تويوتا كورولا".

سكودا اوكتافيا

تضم السيارة محركًا بقوة 150 حصانًا ميكانيكيًا، وسعة 1400 سي سي، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 220 كيلومترًا في الساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 8.2 ثانية.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ7 سرعات، وتستهلك السيارة 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، وبلد المنشأ التشيك.

وتتوافر السيارة في السوق المصري بعدة فئات مختلفة التجهيزات بسعر يبدأ من 360 ألف جنيه للفئة الأولى، فيما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا المزودة بمحرك كهربائية لـ500 ألف جنيه.

ويتوفر في السيارة أشهر أنظمة الامان والسلامة، وعلى رأسها الوسائد الهوائية ونظام مانع الإنغلاق، وتوزيع قوة الفرامل.

تويوتا كورولا

تضم السيارة محركًا بقوة 120 حصانًا ميكانيكيًا وسعة 1600 سي سي، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 189 كيلومترًا في الساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 12 ثانية.

وتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، وبلد المنشأ اليابان والتصنيع في تركيا.

وتتوافر في السوق المصري بعدة فئات مختلفة التجهيزات بسعر يبدأ من 290 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا المزودة بمحرك كهربائية لـ600 ألف جنيه.

وقامت الشركة بدعم السيارة بكافة الموصفات القياسية، وإضافة العديد من وسائل الأمان والسلامة بها، ومنها الوسائد الهوائية ونظام مانع الانغلاق، ونظام وزيع قوة الفرامل والثبات الإلكتروني.