سكودا تكشف عن أول SUV كهربائية

أعلنت شركة "سكودا" التابعة لمجموعة فولكس واجن، أول سيارة SUV كهربائية لها باسم "Enyaq IV"، وتتوفر بأربع فئات مختلفة، و3 إصدارات منها إصدار محدود، بمناسبة مرور 125 سنة على تأسيسها.

تتوفر Enyaq iv بنسخة RS بقوة 302 حصان، وعزم 460 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم، فى 6.2 ثانية وتصل لسرعة قصوى 180 كم، وتتوفر بدفع خلفى أو كلى للعجلات.

أما الإصدار العادى من Enyaq iv فهو يتوفر بـ4 فئات وأربع محركات مختلفة بقوة "146 حصان - 177 حصان - 201 حصان - 261 حصان" على التوالى حسب حجم البطاريات فى الفئات الأربعة.

أما الإصدار المحدود باسم "Founders Edition"، سيتم إنتاج 1895 نسخة فقط، بمناسبة مرور 125 عام على تأسيس الشركة التى تم تأسيسها فى عام 1895.

يتم شحن السيارة من 0: 80% فى زمن قدره 38 دقيقة فقط، ويتراوح المدى الكهربائي للسيارة، فى الشحنة الواحدة بين 340 كم إلى 510 كم فى الشحنة الواحدة، على حسب حجم البطارية.