ريم العدل: "فيه ترصد بمهرجان الجونة.. وكلنا مسؤولون عن قراراتنا"

علقت الاستايلست ريم العدل، على إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أمس، وإثارة الجدل على مهرجان الجونة.

وكتبت عبر حسابها الشخصي "فيس بوك": "إمبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. إحنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".

وأضافت، المهم من أول ما كتبت الپوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة".

وتابعت: "مش فاهمة ليه بجد؟ وكأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللي الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية.. أي فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسؤوليته وإنما هي تحت مسؤولية منظميها".

واستطردت: "زائد إن كلنا أفراد راشدين مسؤولين عن قراراتنا وسلوكياتنا.. فنهدأ شوية يا جماعة".

وبشأن إصابة نشوى مصطفى قالت، "على فكرة أستاذة نشوى مصطفى ربنا يقومها بالسلامة يارب ما كانتش في الجونة أصلاً! وويجز ماكنش في مهرجان الجونة ده واحد كان مسافر الجونة مع اصحابه طيب بلاش".

أما عن إصابة تامر هاشم قالت: "تامر هاشم أعلن إصابته قبل الجونة أصلاً وأكيد تامر هاشم أشهر مني بس ما تعملش على تصريحه الزيطة اللي حصلت إمبارح عشان ماكانش في ساعتها جونة نلوم على منظميها.. كفايا يا جماعة ارحموا نفسكوا.. أنا ما شوفتش ناس بتتلكك عشان توقف الحياة بالطريقة دي. ربنا يسلّم ويحفظ الكل".

يذكر أن مصممة الملابس ريم العدل، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على "فيس بوك".

وكتبت ريم: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".