صور.. محافظ مطروح يتفقد "قلعة شالي" الأثرية قبل افتتاحها بساعات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، الاستعدادات النهائية لافتتاح أعمال ترميم قلعة شالي الأثرية بسيوة، بحضور العميد عصام عبد الغني رئيس مدينة سيوة ومشايخ سيوة ومهندس شركة البيئة النوعية القائمة على تنفيذ أعمال الترميم.

وقال "شعيب"، إن "شالى" أنشأت عام 1200م كمسكن للأهالي وكقلعة تحصين ضد أي غزاة حتى عام 1906، ومع ما شهدته سيوة في تلك الفترة من أمطار غزيرة تأثرت القلعة المبنية من مادة الكرشيف بالمياه، واضطر الأهالى إلى النزول لأرض الواحة وعاشوا بها، حتى أصبحت "شالي" مزارًا سياحيًا وأثريًا يجذب الأجانب.

وأضاف، أن "شالي" القديمة أجريت أعمال الترميم لها للحفاظ على الطراز البيئى لها، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في إطار التعاون لاستعادة رونقها السياحي وتطوير العديد من الأماكن الأثرية في الواحة.

وتفقد "شعيب" حصون القلعة والمباني بها عقب الانتهاء من ترميمها، ومنها بئر مياه عميق وغرف ومسجد وممرات ودهاليز بين حوائط القلعة، موجهًا بأهمية عمل لوحات إرشادية لزوار القلعة للتعرف على مكوناتها المختلفة، كما تفقد محافظ مطروح مركز الطفولة والأمومة داخل القلعة، والذى سيتم افتتاحه غدًا، لتقديم الخدمات الطبية لنساء وأطفال القرية.

من ناحية أخرى، تفقد محافظ مطروح مستشفى سيوة المركزي يرافقه العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، وبحضور الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح، ومشايخ قبائل سيوة.

وتابع أعمال التطوير التى تجرى حاليا في المستشفى بمختلف الأقسام، والتي تنفذ من خلال مديرية الإسكان بمطروح، ووجه بوضع أولويات التطوير وفقًا لأهميتها مع مراجعة وحصر جميع الإحتياجات الفعلية للمستشفى من فرش وأجهزة ومعدات، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.