محافظ مطروح: بدأنا في تنفيذ توجيهات الرئيس بتنمية سيوة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم البدء في تنفيذ توجيهات الرئيس بوضع تخطيط عمراني شامل لسيوة، للنهوض بها في مختلف المجالات.

ولفت، إلى وضع خطة مع وزير الرى خلال زيارته للواحة منذ أيام حل لمشكلة الصرف الزراعي، حتى لا تؤثر على الأراضي في ظل ارتفاع نسبة المياه الجوفية بباطن الأرض، كما يجرى تنفيذ أعمال ازدواج طريق "سيوة - مطروح" بالرصف الخرساني، ليتحمل سيارات النقل الثقيل بتكلفة 1.3 مليار جنيه، على عدة مراحل.

وأشار "شعيب" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالصحراء الغربية ومطروح بشكل عام وسيوة بشكل خاص، حيث تم تخصيص ميزانية للنهوض في جميع المجالات، ومنها الزراعة، استعدادا لزيارة السيد القصير، وزير الزراعة الأسبوع المقبل إلى "سيوة" لبحث تنميتها.

وتابع، انتهينا من تجهيز مطار سيوة، لاستقبال الرحلات من مختلف دول العالم، خاصة وأن الأجانب يأتون خصيصا للتمتع بالمزارات السياحية.

وذكر محافظ مطروح، أن سيوة تستعد لافتتاح قلعة "شالي" الأثرية بعد ترميمها غدًا الجمعة، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بجانب افتتاح وحدات مركز طبي وثقافي حضاري.

ونفذت أعمال الترميم شركة نوعية البيئة، بدعم من الاتحاد الأوروبى، لتتحول سيوة إلى أيقونة للتنمية في محافظة مطروح، ومنطقة جذب سياحي عالمي، في ظل التنوع السياحى بها.

ولفت "شعيب"، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس بالحفاظ على البيئة التى تتميز بها سيوة، كما أن الأهالي يقومون بناء المنازل بمادة "الكرشيف" وهو مزيج من الملح الصخري والطين، مع استخدام جذوع النخيل فى العمارة التى تميز سيوة عن غيرها من المدن الأخرى فى مطروح، وتجذب السياحة الأجنبية إليها.