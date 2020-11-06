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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 6-11-2020 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:14 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان صديق وفي ويحفظ الأسرار بشكل كبير، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم تدفعك للقيام بواجبك وتعمل بكامل لياقتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تسطع كالقمر الذي في برجك وتتألق سحرا وجاذبية وموهبةً.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

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