حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يتسم بالشجاعة والقوة، وخياله الواسع، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع معاكس وعليك أن تجتهد لتحافظ على اللباقة والهدوء في علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.