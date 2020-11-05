صور.. محافظ مطروح يشارك في ماراثون "بيئكو" بسيوة

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، في الماراثون الرياضي للدراجات بواحة سيوة، على هامش احتفالية أعمال ترميم قلعة شالي الأثرية، كمبادرة من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة والتراث والتعريف بسيوة والحفاظ على طبيعتها البيئية، بمشاركة عدد من الشباب والزوار، تحت عنوان 10 أيام من أجل المتوسط "بيئكو".

ومر ماراثون الدراجات الذي شارك به محافظ مطروح، وشيوخ قبائل وشباب سيوة، خلال ارتدائهم الزي السيوي الشعبي، بالعديد من الشوارع والميادين وسط واحة سيوة، والذى يعد أول ماراثون بالدراجات يقام على أرض الواحة.

وأشاد محافظ مطروح، بالمارثون الذي كان خط سيره حول الأماكن ذات العمارة البيئية والسياحية بالواحة والتى سيتم افتتاحها غدًا، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للتعرف عليها، مع التشجيع على السياحة البيئية بسيوة، والتي سيتم تطويرها مع تأكيد الحفاظ على بيئتها وتراثها الطبيعي.

وأكد "شعيب"، على جمال سيوة وما تمتلكه من ثروات طبيعية تميزها عن غيرها من مدن مطروح، وأنواع للسياحة المختلفة التي تؤهلها لتحتل مكانتها العالمية، بجانب كرم وطيبة أهلها وحسن تعاملهم مع السائح الأجنبي الذي يأتى سيوة من مختلف دول العالم، لزيارة المدينة القديمة "شالي"، والأماكن الأثرية التراثية التي تتمتع بها الواحة، مؤكدًا على مستقبل سيوة الواعد خلال الفترة المقبلة.

ولفت اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مشروع ترميم وإعادة إحياء قرية "شالي" الأثرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح، في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية، لافتا إلى أن أعمال الترميم بدأت في 2016، بجهود مشتركة بين مصر وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لإعادة إحياء الحصن القديم "شالي" بغرض إعلانه ضمن قائمة التراث العالمى بترشيح من منظمة اليونسكو، كما أن أعمال الترميم نفذتها مجموعة نوعية البيئة الدولية، وتحت إشراف هيئة الآثار الإسلامية.