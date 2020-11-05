رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير القوى العاملة يهنئ كفر الشيخ بعيدها الوطني 

كتب:

الوطن
03:11 م | الخميس 05 نوفمبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وأهلها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، الذي يوافق 4 نوفمبر باعتباره يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة، وشعب كفر الشيخ خاصة، ذكرى انتصار الشعب والقوات المصرية على العدوان الثلاثي في معركة البرلس البحرية التي وقعت عام 1956 في هذا اليوم.

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة، عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء محافظة كفر الشيخ، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز. 

اقرأ المزيد:

وزير القوى العاملة يهنئ الأقصر بعيدها القومي

القوى العاملة: إلغاء الكفيل يتيح استقدام العائلة دون موافقة صاحب العمل

"سعفان" يبحث مع "الشيخ" هَيكل "القوى العاملة" استعدادا للانتقال لـ"الإدارية"

"القوى العاملة" تعين 1934 شابا بالقليوبية بينهم 14 من ذوي القدرات

الأردن يخطر "القوى العاملة" بإطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة

القوى العاملة تتلقي أوراق التقدم لـ2446 فرصة عمل في القليوبية