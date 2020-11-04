"القوى العاملة" تعين 1934 شابا بالقليوبية بينهم 14 من ذوي القدرات

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 1934 شابًا، من بينهم 14 من أصحاب القدرات، منهم 4 أناث و 10 ذكور، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 8953 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 263 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّه تمّ صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 150 ألف جنيه، لـ 210 عمال، منها 20 منحة مولود بقيمة 40 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ18 ألف جنيه، إضافة لـ92 ألف جنيه لاستخراج شهادات "أمان" لـ184 عاملا، كما تمّ تسجيل 76 عاملاً جديداً بالمنظومة ليصل إجمالي المسجلين بالمديرية 19185 عاملا.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، أنَّ التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر، مبينًا أنَّ المديرية أجرت قياس مستوى مهارة 1753 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1674 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 3 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 5 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.

كما أجرت المديرية في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل تفتيشا على 878 منشأة دوريًا، وأسفر عن تحرير 251 محضرا، وإجراء التفتيش على 383 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتمّ تحرير 152 محضرًا، وجرى عقد 25 ندوة توعية، وبحث 166 شكوى في نفس المجال.

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 226 شكوى، تمّ تسوية 21 منها وديا، وإحالة 62 للقضاء، وحفظ 3 شكاوى، ومازالت هناك 140 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنَّه في مجال التدريب المهني، جار البدء في دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الأحراز - شبين القناطر على مهنتي "التفصيل والحياكة"، و"كهرباء تركيبات" .

وأشارت إلى أنَّه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكل المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد فتشت المديرية من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية في أثناء تأدية مهامهم لحمايتهم.