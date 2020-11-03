القوى العاملة تتلقي أوراق التقدم لـ2446 فرصة عمل في القليوبية

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، قبول طلبات راغبي العمل على 2446 فرصة عمل فى 9 شركات منها لذوي القدرات الخاصة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأشار وزير القوي العاملة محمد سعفان، إلى أنّ المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنّ الفرص المطلوبة تتمثل في 2300 فرصة عمل بشركة تي آند سي للملابس الجاهزة، 37 بالدولية للصناعات الغذائية كوك دوور، و109 فرص في "ألفا يارن"، وخلفا وجدي مؤمن للصناعات النسيجية، و"ميدل إيسترن" للصناعات الكيماوية والمنظفات، ومخبر الرفاعي، مالتي ام فارما للأدوية والكيماويات، ومدرسة الفتح الخاصة للتعليم الأساسي، وهايبر بلس للتجارة والتوزيع.

وأشارت إيمان شحاتة مدير المديرية إلى أنّ المهن المطلوبة بشركة تي آند سي تتمثل في عامل حياكة سنجر، أوفر، جوكر، صنفرة، تعبئة ورش، مغسلة، مراقب جودة، وجودة مقاسات، جودة تعبئة، مغسلة، والمؤهل عالي ودبلومات والراتب حد أدنى 2000 جنيه.

وتطلب شركة خلفاء مؤمن للصناعات النسيجية 50 عامل ماكينة خياطة من ذوي القدرات الخاصة ولا تشترط مؤهل، وتطلب شركة الدولية للصناعات الغذائية كوك دوور 15 عامل إنتاج يقرأ ويكتب، واثنين مراقبين مبيعات مؤهل عال، و20 عاملا من ذوي القدرات الخاصة.

وتطلب شركة ألفا يارن 10 عمال غزل مؤهل متوسط، وميدل إيسترن 5 مندوبين مبيعات مؤهل عال، و5 عمال من ذوي القدرات الخاصة، ومخبز الرفاعي 8 بائع دبلوم ، ومؤهل عالي ، و 4 مساعد شيف دبلوم، وشركة مالتي تطلب أثنين مندوب مبيعات مؤهل عالي، وتطلب مدرسة الفتح معلمة رياض أطفال ، ومعلم حاسب آلي، وعامل صيانة، ويطلب هايبر بلس للتجارة عمال نظافة وكاشير وجرد سري ، وملابس، وأدوات منزلية ، ومفروشات.

وأكدت مدير المديرية أنّ المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، وتتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقالت، إنّ الطلبات تقدم بدءا من اليوم الثلاثاء حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، عدا يومى الجمعة والسبت، لإدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فيال عمل تسهيلا عليهم.