أسعار الدبل الرجالي والحريمي في الأسواق

ارتفعت أسعار الذهب أمس في محلات الصاغة مقارنة بأول أمس وثبتت اليوم على السعر ذاته، إذ سجّل عيار 24 من 949 جنيهًا حتى 951 جنيهًا، وعيار 21 تراوح سعره بين 830 جنيهًا و832 جنيهًا، أما عيار 18 سجل بين 711 و713 جنيهًا.

وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب ارتفاعات وانخفاضات متوالية في ذات اليوم بسبب تبعيات فيروس كورونا، التي أثرت على مختلف نواحي الحياة.

وترصد "الوطن" أسعار الدبل في الأسواق للمقبلين على الزواج على النحو التالي:

أسعار الدبل الذهب

بدأت أسعار الدبل الذهب من 2500 جنيه حتى 5000 جنيه باختلاف الوزن والشكل سواء كانت تحتوي على فصوص أم لا، إلى جانب المصنعية التي تراوح سعرها بين 80 إلى 150 جنيهًا من مكان لآخر.

أسعار الدبل الذهب الصيني

وتراوحت أسعار الدبل الذهب الصيني، بين 80: 250 جنيهًا باختلاف الشكل.

أسعار الدبل الرجالي

والدبل الرجالي اختلفت أنواعها بين فضة وتنجستين، وبدأت أسعار الدبل الفضة بين 200 إلى 300 جنيه أما البدل التنجستين اختلفت أسعارها بين 300 جنيه: 500 جنيه.

نصائح لمعرفة الفرق بين الذهب الأصلي والصيني

ولمعرفة الفرق بين الذهب الأصلي والصيني، قدّم حسين عبدالصبور، تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، في حديثه لـ"الوطن"، نصائح للمواطنين، تشمل شراء المجوهرات الذهب من مكان مضمون أو تم التعامل معه من قبل من الأصدقاء أو المعارف قبل ذلك، ويجب الحصول على الفاتورة بها سيريال نمبر، علمًا بأنّ الذهب الصيني يتفاعل مع الخل أو الليمون، إلى جانب أن لون الذهب الصين يكون لامعًا أكثر من الذهب، على أن يغير الذهب الصيني لونه عكس الذهب الطبيعي الذي يظل محتفظًا بلونه.