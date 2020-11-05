الحكم بالسجن 6 أشهر ضد بطل التايكوندو الأردني صاحب أول ميدالية أولمبية

قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، إنه حُكم على البطل الأولمبي أحمد أبوغوش بالسجن 6 أشهر، كما تم طرده من الخدمة العسكرية.

ووفقا لقناة "المملكة" فقد تم الحكم على أحمد أبوغوش لاعب التايكوندو بالحبس 6 أشهر في قضية أوراق ثبوتية.

وقبل أيام قال الأمن العام الأردني، إن البطل الأولمبي أحمد أبوغوش موقوف على خلفية قضية جنائية.

وذكر عامر السرطاوي الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، أن أبو غوش موقوف على خلفية قضية جنائية ليس لها علاقة بأي شأن رياضي أو أولمبي.

وأضاف السرطاوي أن أبوغوش موقوف في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضية جنائية منظورة لدى القضاء، تم توقيفه على أثرها وهي بيد القضاء.

وبعدها أعلن أحمد أبوغوش اعتزاله المشاركات في المحافل الدولية، وكتب عبر حسابه في موقع "فيس بوك": "يعلن البطل الأولمبي أحمد أبوغوش، صاحب الميدالية الأولمبية الأولى والوحيدة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية اعتزاله المشاركات وتمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية".

وأحمد أبوغوش، البالغ من العمر 24 عاما، فاز بميدالية ذهبية للأردن في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، في منافسات التايكوندو وزن 68 كجم للرجال، وهي أول ميدالية رسمية للأردن في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية.