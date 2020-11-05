جمال يوسف يدعم نشوى مصطفى ويطالب جمهوره بالدعاء لها

طلب الفنان جمال يوسف الذي تعافى مؤخرًا من مرض السرطان، من جمهوره الدعاء للفنانة نشوى مصطفى بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر جمال صورة تجمعه بنشوى مصطفى من برنامجها "بنت البلد" حيث استضافته نشوى بعد إعلان تعافيه من السرطان.

وكتب جمال: "أختي الغالية وعشرة العمر والجدعة بزيادة ربنا يشفيكي يا نشوى وترجعي بيتك لأولادك وجوزك بألف سلامة".

فوجئ جمهور الفنانة نشوى مصطفى بإعلان إصابتها بفيروس كورونا وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ادعوا لي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعوا لي".

وبعدها بساعات نشرت رسالة استغاثة عبر فيسبوك وكتبت "بموت حرفيًا، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى".

لتستجيب لاستغاثتها وزارة الصحة والدكتور أشرف زكي ليعلن ابنها "عبدالرحمن" عبر حسابها على فيسبوك في طريقهم للمستشفى وكتب "أنا ابن نشوى بطمن كل الطيبين اللي بيدعوا لأمي، وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيبة، إحنا دلوقتي في عربية الإسعاف في طريقنا للمستشفى، شكرا وزارة الصحة المصرية، شكرا الفاضل الدكتور نقيب الممثلين".