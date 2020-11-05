لدعم خطط التنمية.. محافظ أسيوط يلتقي نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، اليوم، لبحث سبل التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ ودعم خطط التنمية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بدور الجامعة الرائد في العديد من المجالات، ما جعلها ضمن أفضل الجامعات ليس على مستوى الجمهورية فقط بل تدخل في مصاف الجامعات على مستوى العالم وهو ما ظهر جلياً في تصنيف الجامعات، لافتاً إلى العمل على الاستفادة من خبرات وعلم أساتذة وأطباء أجلاء قادرين على إعداد أجيال متميزة من الخريجين وتنفيذ البرامج البحثية التي تنمي المعرفة وتسهم فى تطوير المجتمع ودعم المشروعات القومية والتنموية بما يصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة مها غانم على تعاون جامعة أسيوط مع المحافظة في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذ المشاركة المجتمعية ومساعدة متخذي القرار في الاستباق لحل المشكلات المجتمعية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد حلول لها طبقاً للامكانات المتاحة مشيرة إلى بحث ومناقشة اَلية التعاون بين الجامعة والمحافظة في الكثير من القطاعات الخدمية بما يحقق التنمية المستدامة لفئات المجتمع.