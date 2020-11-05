محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزى، وبدأ جولته بالاستقبال والأقسام الداخلية، للاطمئنان على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية، واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك برفقة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والإسعاف العاجل وقسم الأشعة والعناية المركزة ووحدة الغسل الكلوي بالمستشفى، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على صحتهم وسير العمل بالأقسام وتوافر الأطباء والتمريض.

والتقى بالدكتور نحميا وسلى عزيز مدير مستشفى ساحل سليم المركزي، واستمع إلى خطوات سير العمل بالمستشفى والخدمات التي يقدمها للمواطنين والتي تتحتوى على 83 سريرًا، منها 12 سرير اقتصادى و8 أسرة عناية مركزة فضلًا عن وحدة الاكسجين بالمستشفى،بالإذافة إلى تفقد الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخزانات الأكسجين والتوسعات التى تمت بها، مشددًا على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى.

كما تفقد المحافظ موقع إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد، والذي سيتم انشاؤه على مساحة 3500 متر بجوار مبنى الاستقبال والأقسام الداخلية ويتكون من 5 طوابق يحتوى على كافة الأقسام والتخصصات، واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في إنشاء المستشفى لخدمة مركز ساحل سليم وقراه وتحسين الخدمات الصحية.

وفى نهاية جولته بالمستشفى التقى "سعد"، بمدير المستشفى وبعض الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى، للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، موجهًا بضرورة الالتزام بالعمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاستغلال الجيد للامكانات المتاحة والحفاظ على المستلزمات والأجهزة الطبية.

ووجه، بتكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة، وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات، وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجدد محافظ أسيوط، مناشدته بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه،على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.