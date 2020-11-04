محافظ أسيوط يوجه بتذليل العقبات لإنهاء مشروعات الصرف الصحي

واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عقد اجتماعاته الدورية بمسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصحي، وشركة مياه أسيوط، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الصرف بالمحافظة؛ لبحث الحلول وتذليل العقبات، من أجل سرعة إنهاء وتشغيل بعض مشروعات الصرف الصحي بمراكز المحافظة، ووضع خطة زمنية لتشغيل المشروعات بعد تلافي الملاحظات، وعمل التجارب النهائية للتشغيل.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وبتاءً على توصيات رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء واستكمال المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ،وتذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس صابر عبدالرؤوف، مدير تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية، والمهندس ياسر محسوب، رئيس القطاع، مدير فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط، ومسؤولي بعض الشركات المنفذة لمشروعات الصرف بالمراكز.

واستعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيدي لمشروعات صرف صحي "ديروط، ومفلوط، وأبوتيج"، الجاري تنفيذها، والانتهاء منها، وجاري تلافي بعض الملاحظات من خلال الشركات المنفذة، تمهيدا لبدء التجارب والتشغيل النهائي لها في أقرب وقت، بالتنسيق بين الجهات المعنية كافة من كهرباء وبيئة ومرافق، وتحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء.

وشدد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع في تلافي الملاحظات بمشروعات صرف صحي ديروط ومنفلوط ومحطتي المعالجة، تمهيدا لتشغيل المشروعين في القريب العاجل، وخدمة قرى المركزين، ضمن خطة المحافظة لتشغيل المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه "سعد" بالإسراع في تشغيل وحدة المعالجة الثلاثية بمشروع صرف صحي أبوتيج، وتلافي الملاحظات وأخذ العينات؛ تمهيدا لتشغيلها وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تذليل العقبات لإنهاء مشروعي صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية، ومحطة صرف صحي بني غالب مشيرا إلى استمرار اللقاءات والزيارات الميدانية، لمتابعة تنفيذ المشروعات على الطبيعة، واستكمال أعمال التشغيل وإنهاءها في توقيتاتها المحددة.

ونوه اللواء عصام سعد، إلى أنه أجرى العديد من الزيارات والجولات الميدانية المفاجئة، لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، فضلا عن المشروعات التي انتهي منها، وجاري تسليمها لشركة مياه الشرب للتشغيل، للوقوف على معدلات التنفيذ، وتذليل كافة العقبات لإنهائها في توقيتاتها.

ووجه المحافظ مسؤولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب بتشكيل لجان للمتابعة والمعاينة على الطبيعة للمشروعات، التي يجرى تنفيذها، والأخرى التي انتهي منها، وتلافي جميع الملاحظات مع الشركات المنفذة، وفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية لبدء التشغيل التجريبي لمحطات المعالجة والرفع والشبكات وخطوط الطرد.