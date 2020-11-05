بعد واقعة تحرش طبيب بفتاة في ميكروباص.. 9 نصائح أزهرية لمواجهة الظاهرة

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي حول واقعة اتهام طبيب بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص وممارسة العادة السرية أمامها.

حيث تبين أن معيد بجامعة الزقازيق، كان يجلس بجوار فتاة فى السنة النهائية بالجامعة، وحاول ملامستها والتحرش بها، ولم يكتف أستاذ الجامعة بفعلته على حد قول الفتاة فى التحقيقات، بل أنه مارس العادة السرية أمامها، مضيفة "المتهم بدأ فى النظر لهاتفه المحمول ثم نظر إلى وحاول التحرش بي فقمت بالصراخ واستنجدت بالأهالي".

وخلال ساعات قليلة، انتشرت عدة "هاشتاجات" أطلقها أصدقاء ومعارف الطبيب من بينها "الطبيب مش متحرش"، "حق طبيب الزقازيق فين"، "الدكتور عبد الرحمن مش متحرش"، "حق الدكتور عبدالرحمن فين".

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوي 9 نصائح لمواجهة ظاهرة التحرش، حيث أكد المركز، في تقرير نشره عبر موقع الأزهر الرسمي أن كل إنسان له عرضه ويجب الحفاظ عليه، وتلك من الأصول الخمس في الشريعة الإسلامية، فالنبي أكد أن كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه، وهذا حديث شريف

وأوضح المركز أن التحرش جريمة شنعاء، موضحاً أن هناك 9 إجراءات وتوصيات تحد من هذه الظاهرة البغيضة، منها: