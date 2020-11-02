القبض على بطلي فيديو صفع فتاة بعد التحرش بها بشارع النصر بالبساتين

ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على بطلي فيديو صفع فتاة بعد التحرش بها بشارع النصر بمنطقة البساتين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا مرفق به صور ومقطعي فيديو لمشادة كلامية بين شخصين وفتاة، وقال نشطاء مواقع التواصل إن أحدهما كان يقف بجوار سيارة ملاكي بشارع النصر، وأثناء مرور فتاة قام بالتحرش بها لفظيا وعندما نهرته قام الآخر بالنزول من السيارة ونشبت مشادة كلامية معها، فقام بصفعها.

ويظهر فى الفيديو عدد من المواطنين تصادف مرورهم، وهم يعاتبون الشخص الذى صفع الفتاة على فعلته، فبرر ما فعله بأن الفتاة سبته بوالدته فقام بصفعها.

وقام رجال المباحث تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بضبط المتهمين قبل مغادرتهما مكان الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة.